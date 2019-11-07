В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов французский Пари Сен-Жермен на поле домашнего стадиона Парк-де-Пренс обыграл с минимальным счетом бельгийский Брюгге (1:0) и досрочно вышел в плей-офф турнира.

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" на поле домашнего стадиона "Парк-де-Пренс" обыграл с минимальным счетом бельгийский "Брюгге" (1:0) и досрочно вышел в плей-офф турнира.Парижане одержали четвертую победу кряду и с 12 очками лидируют в группе А, на второй строчке расположился мадридский "Реал" (7 очков), на третьей – "Брюгге" (2), на четвертой – "Галатасарай" (1). Таким образом, "ПСЖ" за два тура до конца группового этапа уже не сможет опуститься ниже второго места.Немецкая "Бавария", переигравшая греческий "Олимпиакос" (2:0), с 12 очкам занимает первое место в группе В и уже гарантировано примет участие в плей-офф Лиги чемпионов, также, как и итальянский "Ювентус", который обыграл "Локомотив" (2:1) и лидирует с десятью очками в квартете D.Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 декабря. До жеребьевки будут образованы две корзины: в одной будут победители групп, в другой – команды, занявшие вторые места. Согласно регламенту турнира, в 1/8 финала не смогут сыграть представители одной ассоциации и команды, которые встречались на групповом этапе.