Руководство Кипра объявило о начале дополнительных проверок относительно лиц, подавших заявления на получение гражданства за инвестиции вплоть до 2018 года, то есть до введения новых, более жестких критериев одобрения заявок. Данная информация содержится в заявлении главы Министерства внутренних дел Константиноса Петридиса, обнародованном 19 октября 2019 года. По мнению чиновника, по итогам разбирательства многие участники инвестиционной программы могут расстаться со своими кипрскими паспортами.

Руководство Кипра объявило о начале дополнительных проверок относительно лиц, подавших заявления на получение гражданства за инвестиции вплоть до 2018 года, то есть до введения новых, более жестких критериев одобрения заявок. Данная информация содержится в заявлении главы Министерства внутренних дел Константиноса Петридиса, обнародованном 19 октября 2019 года. По мнению чиновника, по итогам разбирательства многие участники инвестиционной программы могут расстаться со своими кипрскими паспортами.В начале текущего года схема инвестиционного гражданства Кипра подверглась резкой критике со стороны Евросоюза. В качестве основных претензий звучали отсутствие должной прозрачности и излишняя лояльность, которые в конечном счете могут привести к тому, что гражданами Кипра станут лица с сомнительной репутацией и "грязными" деньгами. Тогда же был выработан целый ряд мер по ужесточению правил инвестиционной программы.По словам г-на Петридиса, если бы эти правила действовали с 2013 года, когда программа только стартовала, многие заявки были бы отклонены уже на стадии рассмотрения.В результате публичного тендера для проведения аудита личностей заявителей были отобраны три международных компании: Kroll, S-RM Intelligence and Risk Consulting и Sterling Diligence. Они приступят к работе в декабре и подвергнут дополнительному инспектированию абсолютно всех участников программы до 2018 года По мнению г-на Петридиса, это позволит выяснить, есть ли среди натурализованных граждан Кипра лица с сомнительным прошлым (фигуранты уголовных дел) или те, на кого распространяются какие-либо санкции Европейского Союза.Также министр отметил, что процедура лишения будет применяться ко всем инвесторам и членам их семей даже в том случае, если они совершили преступление или были внесены в санкционные списки уже после натурализации. Кроме того, в дальнейшем кипрские документы не будут выдаваться лицам, занимавшим государственные должности у себя на родине.Формальным поводом для начала ретроспективного аудита послужила выдача гражданства Кипра нескольким представителям камбоджийской элиты. В результате разбирательства, проведенного сотрудниками Reuters, выяснилось, что кипрские паспорта получили ближайшие родственники и соратники Хуна Сена – премьер-министра Камбоджи. Всего в фокусе расследования оказались восемь человек, в том числе министр финансов и глава камбоджийской полиции. На их зарубежных счетах обнаружились десятки миллионов долларов, часть из которых была потрачена на покупку гражданства других государств – действие, которое сам Хун Сен неоднократно называл непатриотичным. Обнародованные результаты расследования вызвали шквал критики внутри Кипра. Возмущенная оппозиция призвала правительство "прекратить безостановочную выдачу паспортов иностранцам".Напомним, что порог вхождения в программу гражданства Кипра равен два миллиона 150 тысяч евро, из которых 150 тысяч евро – дотации в государственный фонд. Это одна из самых популярных паспортных схем в Европе. За первые пять лет ее существования гражданство Кипра получили свыше 3200 человек.