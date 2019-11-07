В Башкирии школьница попала под колеса автомобиля, пересекая дорогу по пешеходному переходу. Водитель — девушка, недавно получившая права — перепутала педали и нажала на газ.

В Башкирии школьница попала под колеса автомобиля, пересекая дорогу по пешеходному переходу.Инцидент произошел в Дюртюлях в среду, 6 ноября, около спортивного комплекса, где девочка занималась плаванием.По предварительной информации, водитель автомобиля — девушка, недавно получившая права — перепутала педали и нажала на газ.Пострадавшую школьницу уже отпустили из больницы домой долечиваться — восьмиклассница отделалась легкими травмами.