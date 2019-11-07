Он и его четвероногие друзья мечтают встретить новый год в достроенном приюте.

Приют для бездомных собак своими руками. Пенсионер из Гусь-Хрустального на протяжении 10 лет в одиночку спасает животных попавших в беду. Он их кормит, стерилизует и оставляет у себя в доме.Эльза, Лапка, Долли и еще десятки питомцев. Николай Смотров помнит имя каждого. Бездомных собак он подбирает больше 12 лет. Проблема для Гусь-Хрустального - острейшая. И хотя зоозащитники добились появления муниципального приюта, в городе продолжают орудовать догхантеры. Собак травят и отстреливают прямо на улице.Николай Иванович Смотров, пенсионер: "Не хватает у нас закона нормального, не хватает специалистов, добрых людей. Не хватает всего у нас, понимаете? Есть такие, которые убивают, решают вопрос преступным путем."Сейчас Николай Иванович на собственную пенсию строит приют, где брошенные и больные животные обретают еще один шанс. Пенсионер даже залез в долги, чтобы засыпать болотистый участок, предоставленный властями, и выстроить на нем теплые вольеры. В местной администрации только разводят руками. Ежегодно на содержание городского приюта из областной казны выделяют 3 миллиона рублей. Также Гусь-Хрустальный получает около миллиона на отлов и стерилизацию собак. По мнению специалистов, сумма должна быть больше. Сейчас в городе около 2000 бродячих собакАлександр Орлов, замдиректора по благоустройству МКУ "Служба единого заказчика" администрации г.Гусь-Хрустальный: "То, что выделен земельный участок - это уже факт случившийся, и в настоящее время идет его обустройство. Обустраивает человек земельный участок за свой счет и взял на эти цели кредит 400 тысяч, вот можно как-то помочь этому человеку? Он пенсионер. Помощь будет оказана однозначно, но в рамках возможности, которая есть у города в настоящее время."Недавно Николай Смотров завел ютуб канал, где выкладывает сюжеты о спасении псов. За несколько месяцев на него подписались около 23 тысяч человек. Благодаря сети о проблеме зоозащитника из маленького города во Владимирской области узнали тысячи россиян.Если бы не корм для собак, который присылают волонтеры, то многие животные, по словам Николая Ивановича, умерли бы от голода. Смотров рад любой поддержке. Он и его четвероногие друзья мечтают встретить новый год в достроенном приюте. Для исполнения мечты осталось собрать 300 тысяч рублей.Александр Сыпченко, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"Перевод на банковскую карту: 4276-8100-1434-8446Яндекс-Деньги: 410011776459549, QIWI кошелек: +79209144796