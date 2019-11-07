На улучшение жизни при новом президенте украинцам надеяться не стоит. Владимир Зеленский и его окружение, напуганные перспективой остаться без нового кредита от МВФ, возобновили переговоры с организацией. О социальном государстве на Украине можно забыть, констатируют эксперты.

На улучшение жизни при новом президенте украинцам надеяться не стоит. Владимир Зеленский и его окружение, напуганные перспективой остаться без нового кредита от МВФ, возобновили переговоры с организацией. О социальном государстве на Украине можно забыть, констатируют эксперты.В годы президентства Виктора Януковича Украина не взяла ни копейки у Международного валютного фонда. Тем не менее страна развивалась, экономика роста, отметил в эфире ютуб-канала "ПолитВера" политолог Александр Скубченко.По его словам, в те годы Украина худо-бедно, но пыталась строить социально ориентированную рыночную экономику. Но последние пять лет западные кредиты заняли центральное место в жизни страны. С приходом ничего не изменилось."Все задачи кабинета министров сводятся к одному: вот есть картина по макроэкономическим показателям, сколько должно быть денег в бюджете – МВФ говорит: вот эту сумму вы можете потратить. Все", – сказал Скубченко.Журналисты выразились лаконичнее. "Украина легла под МВФ, угробив социальную экономику" – с таким хлестким заголовком вышел материал в издании "ПолитНавигатор".Звонит зеленский в МВФ :- алло, международный валютный фонд?- да!- а переведите мне деньги- переводим : деньги это "money"— Juliya (@SkrepkaPu)За время независимости Украина накопила долгов на 76 миллиардов долларов, из них 13 миллиардов Киев задолжал МВФ. С финансовой организацией украинские власти сотрудничают с 1994 года.Аппетиты МВФ растут. Организация настойчиво давит на Украину и требует начать распродажу ее последнего ценного актива – миллионов гектаров плодородных черноземов. В сентябре внес соответствующий законопроект в Верховную раду.