На улучшение жизни при новом президенте украинцам надеяться не стоит. Владимир Зеленский и его окружение, напуганные перспективой остаться без нового кредита от МВФ, возобновили переговоры с организацией. О социальном государстве на Украине можно забыть, констатируют эксперты.
На улучшение жизни при новом президенте украинцам надеяться не стоит. Владимир Зеленский и его окружение, напуганные перспективой остаться без нового кредита от МВФ, возобновили переговоры с организацией. О социальном государстве на Украине можно забыть, констатируют эксперты.
В годы президентства Виктора Януковича Украина не взяла ни копейки у Международного валютного фонда. Тем не менее страна развивалась, экономика роста, отметил в эфире ютуб-канала "ПолитВера" политолог Александр Скубченко.
По его словам, в те годы Украина худо-бедно, но пыталась строить социально ориентированную рыночную экономику. Но последние пять лет западные кредиты заняли центральное место в жизни страны. С приходом ничего не изменилось.
"Все задачи кабинета министров сводятся к одному: вот есть картина по макроэкономическим показателям, сколько должно быть денег в бюджете – МВФ говорит: вот эту сумму вы можете потратить. Все", – сказал Скубченко.
Журналисты выразились лаконичнее. "Украина легла под МВФ, угробив социальную экономику" – с таким хлестким заголовком вышел материал в издании "ПолитНавигатор".
Звонит зеленский в МВФ :
- алло, международный валютный фонд?
- да!
- а переведите мне деньги
- переводим : деньги это "money"
— Juliya (@SkrepkaPu)
За время независимости Украина накопила долгов на 76 миллиардов долларов, из них 13 миллиардов Киев задолжал МВФ. С финансовой организацией украинские власти сотрудничают с 1994 года.
Аппетиты МВФ растут. Организация настойчиво давит на Украину и требует начать распродажу ее последнего ценного актива – миллионов гектаров плодородных черноземов. В сентябре внес соответствующий законопроект в Верховную раду.