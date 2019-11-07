Ревнивый муж перерезал горло жене на глазах у детей в Солнечногорском районе Подмосковья. Мужчина поджидал свою супругу у дома, а потом шесть раз ранил ножом. Перед этим злоумышленник ..

Ревнивый муж перерезал горло жене на глазах у детей в Солнечногорском районе Подмосковья. Мужчина поджидал свою супругу у дома, а потом шесть раз ранил ножом.Перед этим злоумышленник вытащил больше ста тысяч рублей из сумки пострадавшей. На крики о помощи сбежались соседи, они же и вызвали скорую. Женщину доставили в больницу в Химки, но у нее не было ни российского гражданства, ни страховки, поэтому лечение было за свой счет. Сейчас приезжая живет у знакомых и боится за себя и детей. Пострадавшая написала на мужа-тирана уже несколько заявлений в полицию, передает телеграм-канал Life Shot.