Под Нижним Новгородом уже полгода не могут найти похитителей памятников. На городском кладбище Дзержинска памятники и ограды пропадают с мая. По данным телеграм-канала Mash, похитители ..

Под Нижним Новгородом уже полгода не могут найти похитителей памятников. На городском кладбище Дзержинска памятники и ограды пропадают с мая.По данным телеграм-канала Mash, похитители тащат монументы на металлолом. Работники приемных пунктов закрывают на это глаза. С кладбища уже исчезли больше 20 именных памятников. Родственники и очевидцы пишут заявления в полицию, но стражи порядка их не рассматривают. За полгода по факту случившегося не завели ни одного дела.