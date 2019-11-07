Жительница Оренбурга трагически погибла после падения в металлический короб с семечками. По факту случившегося проводится доследственная проверка, сообщает . По предварительным данным, ..

Жительница Оренбурга трагически погибла после падения в металлический короб с семечками. По факту случившегося проводится доследственная проверка, сообщает .По предварительным данным, во время работы на предприятии 58-летняя женщина упала в коробку, заполненную семечками. Пострадавшую затянуло в воронку, по которой подавались семена подсолнечника для просушки. Смерть наступила в результате механической асфиксии, передает ".