Иностранец стал жертвой московского мошенника. Туристу пришлось заплатить за поездку на такси крупную сумму денег, сообщает . Мужчина поймал автомобиль Hyundai на Краснопресненской ..

Иностранец стал жертвой московского мошенника. Туристу пришлось заплатить за поездку на такси крупную сумму денег, сообщает .Мужчина поймал автомобиль Hyundai на Краснопресненской набережной. В конце поездки таксист потребовал от него 41 тысячу рублей. Отмечается, что конечная точка маршрута была в пределах Москвы.Потерпевший обратился в полицию. По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает .