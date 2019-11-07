Мероприятие проводилось в целях предупреждения и пресечения экстремистской деятельности, формирования у граждан права сознания и нетерпимости к идеологии вражды и ненависти...

На территории Центрального административного округа г. Москвы прошло профилактическое мероприятие под названием «Нет ненависти и вражде».Данное мероприятие проводилось в целях предупреждения и пресечения экстремистской деятельности, формирования у граждан права сознания и нетерпимости к идеологии вражды и ненависти.Сотрудниками полиции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве в учебных заведениях были проведены такие лекции, как «Профилактика экстремизма в молодежной среде», «Восемь правил для сильных духом», «Инфицирование терроризмом».Полицейские продемонстрировали школьникам короткометражный ролик, в котором даются определения понятиям экстремизма, терроризма, радикализма и фанатизма, а также рассказали о том, как они проявляются в современном обществе.Ребята с интересом прослушали лекции, поэтому стражам порядка они задали много вопросов, на которые получили обоснованные ответы.За время проведения данного мероприятия полицейскими было проверено около 100 мест реализации религиозной литературы и иной печатной, аудио-, видеопродукции с целью выявления запрещенных материалов, а также было проведено 5 информационных акций, направленных на профилактику экстремизма.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60