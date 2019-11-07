Российская полиция задержала сразу 16 человек по делу о кредитном мошенничестве. Жертвами злоумышленников стали более тысячи человек. Спецоперация прошла одновременно в четырех регионах. Для подозреваемых уже избрали меры пресечения: часть предполагаемых преступников будут ждать суда в СИЗО.

Российская полиция задержала сразу 16 человек по делу о кредитном мошенничестве. Жертвами злоумышленников стали более тысячи человек. Спецоперация прошла одновременно в четырех регионах. Для подозреваемых уже избрали меры пресечения: часть предполагаемых преступников будут ждать суда в СИЗО, остальные — под подпиской о невыезде.Спецоперацию по задержанию сотрудники МВД проводили одновременно в четырех регионах Сибири. В итоге 16 человек оказались под стражей."В ходе 25 обысков изъяты бланки, печати, штампы, компьютерная техника, сотовые телефоны, сим-карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.По версии следствия, мошенники разработали схему. Доверчивым гражданам предлагали помощь в получении кредита. Мол потенциальных заемщиков много, получить одобрение от банка сложно, а именно они смогут его обеспечить. Конечно, за небольшое вознаграждение. Клиенту выдавали документ – так называемую рекомендацию и отправляли испытать судьбу."Идем в банк, документы достаем, паспорта, и говорим, что мы с Калинина, 8, вот рекомендация, что нам выдадут кредит. Девочки с таким удивлением смотрят и с таким удивлением говорят: да вы говорят не первые уже. Это говорят, все мошенники. Мы аж прям ахнули", — рассказала одна из пострадавших.На данный момент насчитывается около тысячи пострадавших. Аферисты находили потенциальных клиентов в Интернете, в ход шли и обычные листовки с объявлениями. По данным полиции, роли мошенников в этой схеме обмана были четко распределены."Одни находили граждан, которые нуждались в получении денежных средств, другие убеждали потенциальных клиентов в том, что за денежное вознаграждение фирма гарантирует одобрение тем или иным банком нужной суммы. Третьи выполняли функцию сотрудников колл-центра, четвертые отвечали за размещение рекламы в Сети, а также за сбор денежных средств за мнимые услуги", — пояснила Волк.Заработать на доверии мошенники смогли миллионы. Сейчас 4 фигуранта уже находятся под стражей, остальные под подпиской о невыезде. Им грозит до 6 лет лишения свободы.