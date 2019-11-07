Полузащитник московского футбольного клуба Спартак Джано Ананидзе получил приглашение в сборную Грузии для подготовки к матчу отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против команды Швейцарии.

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Джано Ананидзе получил приглашение в сборную Грузии для подготовки к матчу отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против команды Швейцарии.Подопечные Владимира Вайса сыграют с швейцарцами на поле "АФГ Арены" в Санкт-Галлене в пятницу, 15 ноября. А 19 ноября Грузия на выезде встретится с Хорватией в рамках товарищеского матча.Напомним, 27-летний атакующий полузащитник дебютировал в составе основной сборной Грузии в сентябре 2009 года. На сегодняшний день на счету Ананидзе 45 игр и семь голов за свою национальную команду.