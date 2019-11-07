Таня поделилась со своими подписчиками в социальной сети Инстаграм новой фотографией, на которой широко улыбается. На ее лице совсем не видно следов произошедшего с девушкой несчастья.

Таня поделилась со своими подписчиками в социальной сети "Инстаграм" новой фотографией, на которой широко улыбается. На ее лице совсем не видно следов произошедшего с девушкой несчастья.В конце 2018 года взрослая дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина неудачно упала с велосипеда в Коста-Рике. В результате падения она выбила два зуба, сломала челюсть в двух местах, а потом чуть не умерла от заражения крови. Девушка перенесла несколько операций. После выписки из больницы она перебралась в Подмосковье, где живет вместе со своей мамой.На выложенном фото Таня улыбается и выглядит довольной. Видимо, реабилитация проходит успешно, и ее настроение действительно поднимается. Ведь ранее Успенская сетовала на то, что из-за своего состояния и неспособности есть, у ее дочери было очень плохое настроение и она сильно переживала из-за всего происходящего.5 Ноя 2019 в 3:01 PST"Зубы фальшивые, но вот улыбка – настоящая", – подписала свою фотографию Плаксина.Девушка охотно отвечает своим подписчикам на вопросы и благодарит за пожелания скорейшего выздоровления. Кроме того, все подписчики Тани стараются убедить ее, что она очень красивая, а зубы почти у всех ненастоящие, так что, это не повод для расстройств."Будь здорова и счастлива, ты такая же настоящая, искренняя, талантливая, как твоя мама, с возвращением", – оставила свой комментарий под фотографией одна из подруг Плаксиной.