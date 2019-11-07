Россия готова передать французской стороне останки генерала Гюдена, если такая просьба поступит из Парижа. Так в Кремле прокомментировали новость о результатах ДНК-теста, который подтвердил: в могиле, обнаруженной несколько месяцев назад под Смоленском, находился именно прах Гюдена.

Россия готова передать французской стороне останки генерала Гюдена, если такая просьба поступит из Парижа. Так в Кремле прокомментировали новость о результатах ДНК-теста, который подтвердил: в могиле, обнаруженной несколько месяцев назад под Смоленском, находился именно прах Гюдена.Французская пресса эту новость подает как настоящую научную сенсацию. Экспертиза ДНК подтвердила: обнаруженные в Королевском бастионе Смоленска останки действительно принадлежат генералу наполеоновской армии Шарлю-Этьену Гюдену."Это проект, который для нас начинался в Смоленске, а превратился в по-настоящему международное событие. И поэтому я очень доволен и очень взволнован. Потому что это тело французского генерала. А я француз. И все происходящее меня особенно трогает!" – подчеркивает президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский."Он давно бы получил жезл маршала, если бы можно было раздавать эти жезлы всем, кто их заслуживал".Это слова Наполеона, который Гюдена прекрасно знал – вместе учились еще в военной школе – и высоко ценил. И когда генерал был смертельно ранен, пушечное ядро раздробило одну ногу и серьезно повредило другую, то Бонапарт лично пытался выхаживать умирающего друга. Но безуспешно. На третий день Гюден умер. Забальзамированное сердце и награды перевезли в Пантеон. Тело, обернув в саван, захоронили в Смоленске."Он был, к сожалению, не в очень хорошей сохранности. Потому что в некотором случае практически до тлена, костная ткань не сохранилась. Поэтому были проведены антропологические исследования, были все-таки методики антропологические базовые использованы. Что удалось провести — выделить ДНК. И удалось провести это сопоставление. Это, конечно, очень важный результат научный, который был получен", — рассказывает об исследованиях научный сотрудник Отдела теории и методики Института археологии РАН Татьяна Шведчикова.Археологическую экспедицию ученые двух стран – России и Франции — проводили совместно. Сначала изучили документы: в мемуарах современников генерала указано, что похоронили его справа от входа в старую крепость. После начали работу на местности. Для проведения экспертизы ДНК потребовалось согласие потомков. С разрешения одного из них из семейного склепа взяли образцы тканей брата, матери и сына Гюдена. Что и позволило установить истину."Инициатива пришла с французской стороны. Энтузиасты хотели давно найти могилу генерала Гюдена, потому что, по письменным источникам, более-менее удалось ее локализовать в этом самом Королевском бастионе в Смоленске. И вот, наконец, усилиями Российского военно-исторического общества, Российской академии наук, Французской академии наук, этих самых энтузиастов удалось организовать экспедицию, которая стала плодом работы двух стран и нескольких общественных и научных институтов", — рассказывает главный специалист научного отдела Российского военно-исторического общества Денис Шполянский.Сотрудничать готовы и дальше: если с французской стороны поступит соответствующий запрос, Россия готова оказать необходимое содействие и передать останки героя на родину."Нам, действительно, об этой истории хорошо известно. И действительно, наши и французские археологи здорово поработали: и документы изучили, и сами раскопки. Собственно, все тесты ДНК, насколько я понимаю, подтвердили, что это действительно генерал Гюден. Президенту Путину уже известно об этой истории. И, конечно, в случае, если французская сторона обозначит свои намерения на этот счет, свою заинтересованность, то, конечно, мы будем готовы оказать всяческое содействие", — заверяет пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Еще один герой войны, который спустя два столетия после гибели, наконец, сможет вернуться домой, где его хотели бы похоронить в Париже, в Доме инвалидов. В присутствии потомков и со всеми воинскими почестями.