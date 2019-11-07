В Ростове-на-Дону пожарные приехали в гости к слепому сироте. 12-летний мальчик целый год звонил им и желал доброго утра и удачи.

В Ростове-на-Дону пожарные приехали в гости к слепому мальчику, который целый год им звонил.12-летний Максим – сирота. Он учится в интернате в Московской области, а на каникулы приезжает к бабушке в Ростов-на-Дону. Чтобы восполнить недостаток общения, он начал по утрам звонить по номер 112 и желать спасателям доброго утра."Мальчик ежедневно говорил одно и тоже: "Доброе утро", "Удачи", "Пусть этот день будет счастливым!". А потом клал трубку", — рассказал газете "Комсомольская правда-Ростов" старший пожарный 10-ой пожарно-спасательной части Антон Осадчик.Так продолжалось в течение года. Однажды диспетчеру удалось разговорить мальчика, она узнала его адрес и рассказала коллегам, что мальчику одиноко. И тогда пожарные решили навестить ребенка. Они привезли Максиму сладости, а потом показали ему пожарный автомобиль и разрешили потрогать все оборудование и инструменты.Также спасатели рассказали Максиму, что не следует просто так звонить по экстренным номерам, так как в этот момент кому-то может быть нужна помощь. Мальчик был очень рад приезду спасателей и решил их больше не отвлекать от работы.