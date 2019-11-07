Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя немецкого медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя немецкого медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.На своей странице в Facebook Захарова назвала данное заявление "позорищем несусветным", подчеркнув, что она не удивлена тем, что DW "могут настолько беззастенчиво врать, так привыкли, я думаю".Дипломат посоветовала Deutsche Welle самораспуститься и напомнила, что встреча между заместителем директора департамента информации и печати, руководителем пресс-центра МИД РФ Александром Бикантовым и шеф-корреспондентом московского корпункта DW Юрием Решето состоялась ровно месяц назад – 7 октября 2019 года в столичном здании министерства иностранных дел РФ в кабинете № 129.Захарова также сообщила, что на встрече присутствовали руководитель отдела иностранных корреспондентов департамента информации и печати и сотрудница этого же отдела.6 ноября 2019 года глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров проинформировал мировую общественность, что не считает нужным вводить ограничения в отношении иностранных средств массовой информации, включая Deutsche Welle, и рассказал о встрече представителей медиахолдинга в МИД РФ, где, по его словам, DW признала, что их публикации были не очень корректны в контексте акций протеста в Москве.В ответ Юмпельт заявил, что никакой встречи с руководителем пресс-центра МИД РФ не было и что у Deutsche Welle нет причины извиняться за работу своих редакторов и корреспондентов.