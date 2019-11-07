Продажа билетов на поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост, стартуют 8 ноября 2019 года, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря.

Продажа билетов на поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост, стартуют 8 ноября 2019 года, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал оператор перевозок, компания "Гранд Сервис Экспресс".Отмечается, что пассажиров будут перевозить именные составы дальнего следования "Таврия" (одно из ранних названий Крыма), при этом первый состав отправится по маршруту с Московского вокзала Петербурга 23 декабря 2019 года в 23.00 и пройдет 2741 километр за 43 часа пять минут.Всего же из северной столицы до Симферополя туристов будут перевозить пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.Из Москвы в Крым пассажиров будут доставлять с 24 декабря 2019 года с Казанского вокзала четыре двухэтажных состава "Таврия" с вагонами купе и СВ. Маршрут длиной 2009 километров займет 33 часа.Полностью частные поезда "Таврия" принадлежит компании "Гранд Сервис Экспресс" (образована в 2002 году), которую на прошлой неделе российское министерство транспорта выбрало оператором пассажирских поездов в Крым.