Алена Водонаева решила добавить пикантности своей внешности. Телеведущая
и экс-звезда шоу Дом-2 собирается сделать пирсинг сосков.
Алена Водонаева решила добавить пикантности своей внешности. Телеведущая
и экс-звезда шоу "Дом-2" собирается сделать пирсинг сосков.
Алена Водонаева заявила, что хочет экспериментировать. Пока
перемены коснутся ее саму.
"Да, я скоро сведу татуировку. Самую большую на руке. Она
мне больше не нравится. И проколю соски", – рассказала телеведущая в эфире шоу "Рамблер/Live".
Водонаева добавила, что пирсинг на сосках – это некая
альтернатива. Звезда также обещала после процедуры опубликовать снимки "проколотой" груди в "Инстаграм", судя по всему, в шутку.
Добавим, что около десяти лет назад сделала
татуировку, которую посвятила сыну Богдану. Такой подарок себе она сделала, когда
мальчику исполнилось два месяца. На правой руке звезды красуется слово Bogdan.
29 Сен 2019 в 8:39 PDT
Напомним, около года назад рассталась со
своим мужем – диджеем Алексеем Косинусом. По словам телеведущей, она
зарабатывала больше супруга, и это ее не устраивало. Экс-участница говорила,
что мечтает встретить мужчину, который будет ее сильным крылом и который сможет
позаботиться о ней и ее девятилетнем отпрыске.
Отметим, что сына знаменитость родила в браке с бизнесменом
Алексеем Малакеевым. Этот союз распался почти сразу после свадьбы. Еще будучи
замужем, телеведущая начала встречаться с другим мужчиной.