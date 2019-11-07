На днях в Минске с невероятным ажиотажем прошел концерт Аллы Пугачевой в честь ее юбилея. Отсутствие рядом с Примадонной ее молодого мужа Максима Галкина вызвало вопросы у фанатов. Тогда шоумен решил прояснить ситуацию, причем дал понять, что в этом оказалась виновата сама Алла Пугачева.

На днях в Минске с невероятным ажиотажем прошел концерт Аллы Пугачевой в честь ее юбилея. Отсутствие рядом с Примадонной ее молодого мужа Максима Галкина вызвало вопросы у фанатов. Тогда шоумен решил прояснить ситуацию, причем дал понять, что в этом оказалась виновата сама Алла Пугачева.6 Ноя 2019 в 5:52 PSTМатериал дополняется