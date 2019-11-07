На днях в Минске с невероятным ажиотажем прошел концерт Аллы Пугачевой в честь ее юбилея. Отсутствие рядом с Примадонной ее молодого мужа Максима Галкина вызвало вопросы у фанатов. Тогда шоумен решил прояснить ситуацию, причем дал понять, что в этом оказалась виновата сама Алла Пугачева.
<a href="https://33live.ru/novosti/07-11-2019-pugacheva-vinovata-galkin-vystupil-s-oblichitelnym-zayavleniem.html" target="_blank">Пугачева виновата: Галкин выступил с обличительным заявлением</a> - На днях в Минске с невероятным ажиотажем прошел концерт Аллы Пугачевой в честь ее юбилея. Отсутствие рядом с Примадонной ее молодого мужа Максима Галкина вызвало вопросы у фанатов. Тогда шоумен решил прояснить ситуацию, причем дал понять, что в этом оказалась виновата сама Алла Пугачева.
[url=https://33live.ru/novosti/07-11-2019-pugacheva-vinovata-galkin-vystupil-s-oblichitelnym-zayavleniem.html]Пугачева виновата: Галкин выступил с обличительным заявлением[/url] - На днях в Минске с невероятным ажиотажем прошел концерт Аллы Пугачевой в честь ее юбилея. Отсутствие рядом с Примадонной ее молодого мужа Максима Галкина вызвало вопросы у фанатов. Тогда шоумен решил прояснить ситуацию, причем дал понять, что в этом оказалась виновата сама Алла Пугачева.