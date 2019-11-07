Уже который день не утихают слухи о том, что бывший спортсмен Дмитрий Тарасов любит распускать руки. Его экс-супруга Ольга Бузова неоднократно говорила о систематических избиениях. Блогер Лена Миро в своей привычной манере высказалась о ситуации.

Уже который день не утихают слухи о том, что бывший спортсмен Дмитрий Тарасов любит распускать руки. Его экс-супруга Ольга Бузова неоднократно говорила о систематических избиениях. Блогер Лена Миро в своей привычной манере высказалась о ситуации.Девушка отметила, что сейчас Дмитрий, по всей видимости, счастлив в браке со своей новой пассией Анастасией Костенко. Стоит отметить, что сейчас возлюбленная бывшего футболиста ждет ребенка, в связи с чем Тарасов поделился некой "мужской мудростью"."Последние четыре месяца мы живем нормально. Но есть красная зона,куда заходить нельзя. Пока не беременная, можно получить сразу леща...Ненормально не ставить в курс, ненормально ходить жене на массаж кмужчине. Я против раздельного отдыха. Спросил у нее, она тоже говорит,что не хочет", – высказывался мужчина.Впрочем, его лихо осадили и смешали с грязью. Миро уже в привычной саркастичной манере прокомментировала ситуацию. Она отметила, что у Костенко просто нет другого выбора, кроме как соглашаться с супругом."Вот ведь молодец – спросил у нее! А с другой стороны, что бы онаответила? Что хочет сходить на массаж к мужчине и отдохнуть где-нибудь вЭмиратах? Так ведь это для Дмитрия – "красная зона", и сразу получишьлеща!" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – ядовито парировала Лена.5 Ноя 2019 в 10:25 PSTНе забыла она, тем не менее, пройтись и по бывшей жене спортсмена – популярной певице Ольге Бузовой. Миро даже в некотором смысле поддержала тот факт, что Тарасов жестоко обращался с бывшей женой."Вот представьте, что у вас дома – Бузова. Ходит туда-сюда, скрипитсвоим фальцетом – отношения строит. Лично вы бы удержались, чтобы невтащить ей по морде – ответьте честно? Вот я прямо скажу – я бы такую Бузову ежечасно порола ремнем по харе. Рот только раскрыла – грязной тряпкой по морде", – Миро.Тем не менее, она уточнила, что не поддерживает тиранию в отношениях. Девушка отметила, что осуждает Дмитрия и не понимает, что им движет при жестоком обращении со своими женами.