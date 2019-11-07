Вы до сих пор вводите пин-код при каждой оплате банковской картой? Значит, у вас карта старого образца

Вы до сих пор вводите пин-код при каждой оплате банковской картой? Значит, у вас карта старого образца. Современное поколение банковских карт – так называемые бесконтактные – более «неприхотливы» в обращении. Чтобы оплатить покупку на сумму до тысячи рублей, достаточно прикоснуться картой к терминалу. Просто, быстро, удобно... Однако, несмотря на очевидные плюсы, бесконтактные карты у недоверчивых граждан вызывают немало вопросов и опасений.Миф первый. Мошенники с терминалами крадут деньги с бесконтактных карт в транспорте.Почему это миф:Чтобы деньги списались, терминал к карте нужно приблизить не менее, чем на четыре сантиметра. Чем больше слоев кожи, ткани и дермантина между терминалом и картой, тем меньше должно быть расстояние. Если ваша карта лежит в кошельке, который находится на дне сумки, как бы ни прижимался к вам аферист с терминалом, транзакция не произойдет.Для получения терминала с бесконтактной оплатой человеку необходимо оформить ИП или ООО, открыть на эту организацию счет в банке, а также заключить (списание средств с карт клиентов и перевод их на расчетные счета фирмы). Вывести деньги со счета предприятия в банке – задача не из легких. О таких транзакциях знает банк, налоговая и другие ведомства. Будет ли мошенник так рисковать и проделывать все эти операции ради того, чтобы снять 999 рублей с вашей карты?Миф второй. Бесконтактную карту нужно дополнительно защищать. Например, заворачивать в фольгу.Из фольги можно сделать множество чудных вещей: и чехлы для кредитных и дебетовых карт, и шапочки, и другие поделки. Также пищевая фольга отлично подходит для приготовления блюд в духовом шкафу, на мангале или костре. Но для защиты банковских карт от мошенничеств фольга, к сожалению, бесполезна.Как мы уже отметили выше, транзакция может пройти только в том случае, если вы близко прислоните карту к терминалу оплаты. Для этого придется вытащить кошелек из сумки, а карту из кошелька. Иначе терминал может просто не увидеть карту.Похитить деньги с вашей бесконтактной карты теоретически можно только двумя путями:- дистанционно. Для этого нужно знать все реквизиты и СМС-пароли от банка с вашего телефона.- мануально. Преступнику нужно держать карту в руках. Неужели вы думаете, что если мошенник влезет к вам в кошелек, его отпугнет фольга? Отсюда правило – не давать свою карту никому в руки, даже кассирам, кондукторам и банковским служащим.Миф третий. Если прислонить две бесконтактные карты к терминалу, деньги спишутся с обеих.Это тоже миф. Если прислонить сразу несколько карт (банковских или дисконтных) к терминалу, платеж не пройдет. Специалисты называют это «экранированием» - помехами, которые не дают терминалу уловить один сигнал, нужный для оплаты. То есть платеж не пройдет.На дисплее терминала просто высветится информация о сбое, неопределенности карты или другая ошибка. А затем он предложит приложить карту для оплаты.Миф четвертый. Если карту украли, деньги не вернуть.Если ваша банковская карта оказалась в чужих руках, тут же позвоните в банк и заблокируйте ее. То же самое стоит делать, если вы потеряли карту.Однако ситуации бывают разные. Допустим, вы упустили момент потери, и вам начали приходить СМС о покупках. Что делать?Заблокировать карту.Взять выписку по счету (сделать это можно онлайн в мобильном приложении).Написать заявление в полицию. Сейчас во всех магазинах есть камеры. Поимка преступника – дело времени. В рамках следствия, чтобы скостить себе срок, он с радостью вернет ваши деньги.Важно!Владельцы бесконтактных банковских карт в любое время могут обратиться к банку, выпустившему карту, и оспорить перевод средств, если оно произошло без вашего ведома и без вашего согласия. Платежные системы, на основе которых работают карты - Visa, Mastercard, МИР – обязывают банки удовлетворять такие требования клиентов, если речь идет о покупках до тысячи рублей.Миф пятый. С бесконтактных карт телефонные мошенники быстрее крадут деньги.Возможно, вам это покажется парадоксом. Но банковские бесконтактные карты безопаснее обычных. Они новее, а значит, содержат больше степеней защиты. Чтобы списать деньги с вашего счета, мошеннику нужны ваши реквизиты, заветные цифры с другой стороны карты, а также пароль из СМС от банка.Чтобы не стать жертвой мошенника, необходимо:Не верить незнакомым людям на слово.Никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не сообщать дату выдачи и СVV-номер карты. Тем более не передавайте содержание СМС-сообщений, присланных вам из банка! Эта информация секретна даже для служащих банка!Относиться с осторожностью к интернет-покупкам на сомнительных сайтах и у частных лиц.Не вносить и не брать предоплату дистанционно.Не давать бесконтактные карты никому в руки.