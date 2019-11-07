Татьяна Навка выступила с заявлением, что все деньги, собранные за билеты на ее с Петром Чернышевым ледовое шоу, пойдут на лечение Анастасии Заворотнюк. Родные звезды сериала Моя прекрасная няня прокомментировали это неожиданное для общественности сообщение.

Татьяна Навка выступила с заявлением, что все деньги, собранные за билеты на ее с Петром Чернышевым ледовое шоу, пойдут на лечение Анастасии Заворотнюк. Родные звезды сериала "Моя прекрасная няня" прокомментировали это неожиданное для общественности сообщение.1 Ноя 2019 в 7:54 PDTМатериал дополняется