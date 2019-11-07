Резкое понижение температуры за окном скажется на здоровье россиян. Аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев
высказался о ситуации.
Резкое понижение температуры за окном скажется на здоровье россиян. Аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев
высказался о ситуации.
По словам эксперта, подобные изменения температурного режима окажет на иммунитет негативное воздействие. В связи с таким положением дел, отмечает Щепеляев, большинство будут вынуждены обратиться за медицинской помощью.
"Увеличивается обращаемость по поводу терапевтических, иммунологических,
аллергических (симптомов – прим.ред.). Если резкие качели, то иммунная система будет
страдать со всеми вытекающими отдаленными последствиями. Это обострение
хронических вирусных инфекций", – Даниил в беседе с корреспондентами издания URA.
Кроме того, телеканал "Царьград", есть риск возникновения и обострения онкологических заболеваний. Когда иммунитет снижен, опасным новообразованиям легче установить в организме свое господство.
"По поводу злокачественных опухолей я сказать на прямую не могу, но можно предполагать, так как они являются иммунозависимыми", – отметил эксперт.
Ранее телеканал "360" , что вскоре в столичном регионе ожидается существенное снижение температуры воздуха.
9 ноября, в Москве и МО в ночное время столбики термометра опустятся до одного градуса ниже ноля. Днем воздух прогреется восьми
градусов тепла.