Резкое понижение температуры за окном скажется на здоровье россиян. Аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев высказался о ситуации.

Резкое понижение температуры за окном скажется на здоровье россиян. Аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляеввысказался о ситуации.По словам эксперта, подобные изменения температурного режима окажет на иммунитет негативное воздействие. В связи с таким положением дел, отмечает Щепеляев, большинство будут вынуждены обратиться за медицинской помощью."Увеличивается обращаемость по поводу терапевтических, иммунологических,аллергических (симптомов – прим.ред.). Если резкие качели, то иммунная система будетстрадать со всеми вытекающими отдаленными последствиями. Это обострениехронических вирусных инфекций", – Даниил в беседе с корреспондентами издания URA.Кроме того, телеканал "Царьград", есть риск возникновения и обострения онкологических заболеваний. Когда иммунитет снижен, опасным новообразованиям легче установить в организме свое господство."По поводу злокачественных опухолей я сказать на прямую не могу, но можно предполагать, так как они являются иммунозависимыми", – отметил эксперт.Ранее телеканал "360" , что вскоре в столичном регионе ожидается существенное снижение температуры воздуха.9 ноября, в Москве и МО в ночное время столбики термометра опустятся до одного градуса ниже ноля. Днем воздух прогреется восьмиградусов тепла.