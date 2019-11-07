Солист группы Иванушки International после развода оставил роскошную квартиру и дорогую машину экс-жене. Андрей Григорьев-Апполонов благодарен ей за прожитые годы.

Солист группы "Иванушки International" после развода оставилроскошную квартиру и дорогую машину экс-жене. Андрей Григорьев-Апполоновблагодарен ей за прожитые годы.В минувшем сентябре вокалист развелся с женой Марией. Пословам Андрея, расставание стало их общим решением. "Запарились просто, 16 летвместе. Маша молодая, красивая, я достаточно популярный, любящий внимание женщин.В общем, накопилось", – сказал Григорьев-Апполонов.По словам рыжего из "Иванушек", он оставил экс-супругеквартиру, в которой они жили вместе, и машину. Отметим, что апартаменты,которые после развода достались Марии, стоят около 40 миллионов рублей.Сам солист группы "Иванушки International" пока перебрался вСочи, там у артиста тоже есть жилье. Андрей намеревался сдавать недвижимость, однакоона ему пригодилась самому. Сейчас Григорьев-Апполонов привыкает к статусухолостяка."Этот месяц провел с друзьями в Сочи. Без секса абсолютно,никто не подходил, никто не нравился. Я вообще не пил в Сочи, много гулял,прямо отдыхал", – рассказал артист.29 Окт 2019 в 7:49 PDTпризнается, что к новымотношениям пока не готов. Между тем за свою бывшую жену, которая нашла новуюлюбовь еще до развода, Андрей только рад. У артиста еще есть чувства к Марии,но они скорее родственные, сообщает Vokrug.tv.Напомним, по сообщениям СМИ бракраспался из-за влюбленности его жены. Еще в замужестве она закрутила роман с 27-летнимбаскетболистом Андреем Зубковым.15 Сен 2019 в 1:38 PDT