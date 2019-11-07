Солист группы Иванушки International после развода оставил
роскошную квартиру и дорогую машину экс-жене. Андрей Григорьев-Апполонов
благодарен ей за прожитые годы.
Солист группы "Иванушки International" после развода оставил
роскошную квартиру и дорогую машину экс-жене. Андрей Григорьев-Апполонов
благодарен ей за прожитые годы.
В минувшем сентябре вокалист развелся с женой Марией. По
словам Андрея, расставание стало их общим решением. "Запарились просто, 16 лет
вместе. Маша молодая, красивая, я достаточно популярный, любящий внимание женщин.
В общем, накопилось", – сказал Григорьев-Апполонов.
По словам рыжего из "Иванушек", он оставил экс-супруге
квартиру, в которой они жили вместе, и машину. Отметим, что апартаменты,
которые после развода достались Марии, стоят около 40 миллионов рублей.
Сам солист группы "Иванушки International" пока перебрался в
Сочи, там у артиста тоже есть жилье. Андрей намеревался сдавать недвижимость, однако
она ему пригодилась самому. Сейчас Григорьев-Апполонов привыкает к статусу
холостяка.
"Этот месяц провел с друзьями в Сочи. Без секса абсолютно,
никто не подходил, никто не нравился. Я вообще не пил в Сочи, много гулял,
прямо отдыхал", – рассказал артист.
29 Окт 2019 в 7:49 PDT
признается, что к новым
отношениям пока не готов. Между тем за свою бывшую жену, которая нашла новую
любовь еще до развода, Андрей только рад. У артиста еще есть чувства к Марии,
но они скорее родственные, сообщает Vokrug.tv.
Напомним, по сообщениям СМИ брак
распался из-за влюбленности его жены. Еще в замужестве она закрутила роман с 27-летним
баскетболистом Андреем Зубковым.
15 Сен 2019 в 1:38 PDT