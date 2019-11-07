У депутата партии Меркель во время выступления в Бундестаге случился приступ. Мужчину вынесли на носилках. Инцидент попал на видео.

У депутата партии Меркель во время выступления в Бундестаге случился приступ — 41-летний политик критиковал существующую ситуацию с оборотом наличных денег в Германии в четверг, 7 ноября.Позже соратники политика, как сообщило издание Berliner Morgenpost, рассказали, что Маттиас Хауэр был госпитализирован, его состояние стабильно, и угроза его жизни отсутствует, однако информация о причине его плохого самочувствия не была озвучена.Ранее похожие приступы наблюдались у канцлера Германии Ангелы Меркель — известно, как минимум, о трех инцидентах, которые объясняли обезвоживанием и недомоганием.