Ростовская область рассчитывает досрочно завершить реализацию программы по переселению из аварийного жилищного фонда. То есть, не за 5 лет, а за 3 года. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин.

Ростовская область рассчитывает досрочно завершить реализацию программы по переселению из аварийного жилищного фонда. То есть, не за 5 лет, а за 3 года. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин.Он находится с рабочим визитом в регионе, сообщает телеканал "Россия 24". 7 ноября госкорпорация и правительство Ростовской области подписали соглашение о предоставлении финансовой поддержки для данной программы. В ближайшие годы на эти цели будет направлено свыше полутора миллиардов рублей. Согласно официальным данным, в переселении из аварийного фонда в Ростовской области нуждаются более 14 тысяч человек. Это свыше четырех тысяч семей.Сергей Степашин также отметил, что, по его мнению, регион в состоянии выполнить программу одним из первых в стране.