Неизвестные украли фару и зеркало с Porsche Panamera, который принадлежит Алине Несон, сестре Влада Топалова. Смелые воришки сняли детали с авто, которое было припарковано в центре Москвы. Как ..

Неизвестные украли фару и зеркало с Porsche Panamera, который принадлежит Алине Несон, сестре Влада Топалова. Смелые воришки сняли детали с авто, которое было припарковано в центре Москвы.Как передает , в полицию Алина обратилась еще 27 октября. По ее словам, общая сумма ущерба составила порядка 120 тысяч рублей. В настоящее время по факту кражи было возбуждено уголовное дело.