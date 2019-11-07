Телеканал Россия 1 представляет новый сезон Всероссийского конкурса юных талантов Синяя птица. На знаменитую сцену выйдут более 40 новых конкурсантов – самых смелых и талантливых детей России. Премьера состоится 17 ноября в 18:20.

Телеканал "Россия 1" представляет новый сезон Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица"."Синяя птица" стала символом мечты после того, как в Москве с невероятным успехом прошел спектакль Станиславского по одноименной пьесе Метерлинка. Это произошло более ста лет назад, а в 2015 году конкурс "Синяя птица" подхватил эстафету полета за мечтой: тогда юные таланты впервые съехались со всей страны, чтобы сделать смелый шаг в будущее.За пять сезонов участниками проекта стало более 300 детей. В шестом сезоне на знаменитую сцену "Синей птицы" выйдут более 40 новых конкурсантов – самых смелых и талантливых детей России."Здесь собрались удивительные дети. У нас были опасения, как мы будем каждый год находить участников. Но подросли дети, которым было по два года, когда мы запускали "Синюю птицу". И это большое счастье, что потенциал талантов в России постоянно пополняется", – считает ведущая Дарья Златопольская.Такого разнообразия жанров нет ни в одном проекте на телевидении! В "Синей птице" поют и танцуют, играют на музыкальных инструментах, летают над сценой, выполняют сложнейшие трюки, читают стихи и прозу, участвуют в ораторской дуэли. Причем классика и современные ритмы прекрасно дополняют друг друга.В этом году дети будут соревноваться в номинациях "Вокал" (классический, народный и эстрадный), "Игра на музыкальных инструментах" (академических и народных), "Хореография" (классический балет, бальный и народный танец, акробатический рок-н-ролл), "Оригинальный жанр" (цирковое искусство, акробатика, художественная гимнастика), "Актерское мастерство" (художественное чтение). Во внеконкурсной номинации "Трибуна" соревнуются юные ораторы, а помогает им в этом знаменитый телеведущий Владимир Соловьев.Ведущая проекта — Дарья Златопольская. Об участниках "Синей птицы" будет рассказывать непревзойденный мастер историй Сергей Майоров. В составе жюри народные артисты России: скрипачка и дирижер Светлана Безродная, ректор хореографического училища имени Вагановой Николай Цискаридзе, актриса театра и кино Елена Яковлева, исполнитель русских романсов Олег Погудин, пианист-виртуоз Денис Мацуев, актер театра и кино Сергей Безруков.Премьера нового сезона конкурса "Синяя птица" состоится в воскресенье, 17 ноября в 18:20.