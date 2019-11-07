Президент Франции Эммануэль Макрон смог привлечь к себе повышенное внимание международной общественности. Поводом для этого стала констатация о смерти мозга.

Президент Франции Эммануэль Макрон смог привлечь к себе повышенное внимание международной общественности. Поводом для этого стала констатация о "смерти мозга".Эммануэль Макрон продолжает выступать с заявлениями, в которых он утверждает европейскую самостоятельность и ставит под сомнение способность США оставаться ведущей мировой силой. На этот раз он усомнился в Североатлантическом альянсе, который уже давно воспринимается как инструмент для продавливания в мире американских интересов."То, что мы сейчас наблюдаем, – это смерть мозга НАТО", – заявил президент Франции в интервью журналу The Economist. "У нас нет координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу", – объяснил политик свой страшный диагноз. В качестве одного из самых свежих и ярких примеров подобного процесса он привел агрессивные действия Турции, не согласовавшей свои шаги на Ближнем Востоке с другими членами военного блока.Кроме того, французский лидер отметил, что Европе пора начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, передает . В противном случае она, констатировал Эммануэль Макрон, не будет контролировать собственную судьбу.Материал дополняется.