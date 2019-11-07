Пальмам Сочи предстоит последний этап обработки от вредителей в этом году. Химическая обработка растений на всей территории курорта проведена уже дважды. Главные поедатели дереаьев - это два вида насекомых: пальмовый мотылек и пальмовый долгоносик.

Пальмам Сочи предстоит последний этап обработки от вредителей в этом году. Химическая обработка растений на всей территории курорта проведена уже дважды. Главные поедатели дереаьев — это два вида насекомых: пальмовый мотылек и пальмовый долгоносик.Как сообщает "Вести Сочи", на курорте растет 15 видов пальм. Для больших финиковых пальм опасен долгоносик. Это оранжевый жук два — три сантиметра длиной. В среднем он съедает дерево за год, а иногда и за три месяца. Как уточнила заместитель директора НИИ Цветоводства и субтропических культур Наталья Карпун, для китайских веерных пальм врагом является пальмовый мотылек.Отметим, что НИИ цветоводства и субтропических культур готовит специальное руководство по выявлению и мерам борьбы с вредителями. Сборник уже находится в печати. Таким образом жители курорта смогли больше узнать об опасных насекомых.