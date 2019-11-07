Ученые из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, как сон влияет на человека. Оказалось, что отсутствие хорошего сна делает людей нервными и повышает их тревожность.

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, как сон влияет на человека.Оказалось, что отсутствие хорошего сна делает людей нервными и повышает их тревожность.Для эксперимента привлекли более 330 добровольцев, их возраст составлял от 18 до 50 лет.Ученые отслеживали изменения в психическом состоянии в зависимости от продолжительности их сна в сутки.По данным , первая ночь для испытуемых была бессонной, а вторую они проводили с рекомендуемой продолжительностью сна. Утром им демонстрировали специально подобранные видеоролики, которые должны были вызвать чувство тревоги или же отвращения."Мы обнаружили новую функцию глубокого сна, она уменьшает беспокойство путем реорганизации связей в мозге", – заявил руководитель исследования, профессор психологии Мэтью Уолкер, чьи слова приводит .По его словам, глубокий сон может быть естественным анксиолитиком (ингибитором тревожности), если человек получает его каждую ночь. Также психологи провели онлайн-тестирование 280 человек. Им задавали вопросы об изменениях продолжительности и качества сна и уровне беспокойства в течение четырех дней подряд."Наши результаты показывают, что даже незначительное улучшение качества сна может потенциально снизить тревожность, выступая в качестве нефармакологического профилактического средства", – заключили ученые.