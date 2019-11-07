Ученые из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, как сон влияет на человека.
Оказалось, что отсутствие хорошего сна делает людей нервными и повышает их тревожность.
Ученые из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, как сон влияет на человека.
Оказалось, что отсутствие хорошего сна делает людей нервными и повышает их тревожность.
Для эксперимента привлекли более 330 добровольцев, их возраст составлял от 18 до 50 лет.Ученые отслеживали изменения в психическом состоянии в зависимости от продолжительности их сна в сутки.
По данным , первая ночь для испытуемых была бессонной, а вторую они проводили с рекомендуемой продолжительностью сна. Утром им демонстрировали специально подобранные видеоролики, которые должны были вызвать чувство тревоги или же отвращения.
"Мы обнаружили новую функцию глубокого сна, она уменьшает беспокойство путем реорганизации связей в мозге", – заявил руководитель исследования, профессор психологии Мэтью Уолкер, чьи слова приводит .
По его словам, глубокий сон может быть естественным анксиолитиком (ингибитором тревожности), если человек получает его каждую ночь. Также психологи провели онлайн-тестирование 280 человек. Им задавали вопросы об изменениях продолжительности и качества сна и уровне беспокойства в течение четырех дней подряд.
"Наши результаты показывают, что даже незначительное улучшение качества сна может потенциально снизить тревожность, выступая в качестве нефармакологического профилактического средства", – заключили ученые.