Полицейские провели профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение экстремистской деятельности...

Оперативники УВД по ЮВАО осуществили комплекс методических лекций под названием «Нет ненависти и вражде».Сотрудники УВД по ЮВАО во взаимодействии с территориальными подразделениями округа провели ряд профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение экстремистской деятельности, формирование у граждан, а главным образом у молодежи нетерпимости к экстремистской идеологии.С участием правоохранителей осуществлены выезды в учебные заведения, где проводились профилактические беседы с преподавателями вузов о необходимости их бдительного внимания к студентам, а также важности вовремя заметить изменения во внешности и поведении молодых людей. Во время встреч сотрудники полиции демонстрировали фото- и видеослайды экстремистских проявлений в молодежной среде.Сотрудники полиции настоятельно рекомендовали педагогам обращаться в правоохранительные органы в случае возникновения подозрительного поведения и противоправного деяния учащейся молодежи.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18