Имея свободный доступ в квартиру и воспользовавшись моментом, когда никого не было дома, молодой человек проник в помещение и подменил сейф...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Ломоносовскому району задержали подозреваемого в краже сейфа с 1,5 млн рублей и наградным оружием.В территориальный отдел полиции с заявлением о квартирной краже обратился 80-летний житель столицы. Пенсионер рассказал, что, вернувшись домой, решил проверить содержимое своего сейфа и обнаружил, что его подменили на пустой. Потерпевший указал, что в его квартире на улице Академика Пилюгина порядок не нарушен, а в настоящем сейфе хранились боевое наградное оружие, патроны к нему, газовый пистолет, банковские карты и денежные средства в размере 1,5 млн рублей.В результате патрулирования территории сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний внук заявителя. Имея свободный доступ в квартиру и воспользовавшись моментом, когда никого не было дома, молодой человек проник в помещение и подменил сейф. Похищенное частично было возвращено владельцу, а денежными средствами подозреваемый успел распорядиться по собственному усмотрению.Следствием ОМВД России по Ломоносовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56