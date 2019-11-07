День сотрудника органов внутренних дел или, как его называли раньше, День полиции, в России отметят в это воскресенье, 10 ноября.

День сотрудника органов внутренних дел или, как его называли раньше, День полиции, в России отметят в это воскресенье, 10 ноября. Сегодня во Владимире прошел торжественный развод комплексных сил, приуроченный к празднику.Роман Кавинов, зампредседателя Законодательного собрания Владимирской области: «Это повод отдать дань уважения, дань признания тем людям, которые защищают общественный порядок в нашей стране, защищают от посягательств преступных наши дома, наши населенные пункты».В гарнизонном разводе приняли участие более ста служащих: кавалеристы, кинологи, сотрудники конной полиции и ГИБДД. В преддверии праздника поздравили ветеранов Органов внутренних дел и действующих сотрудников подразделений. Более 25 полицейских получили медали и благодарности за добросовестное выполнение обязанностей. Завершился развод торжественным маршем. Валерий Саржин, заместитель начальника УМВД России по Владимирской области, отметил, что уровень преступности в этом году заметно снизился по сравнению с предыдущим, все сотрудники готовы к несению службы. Особое внимание - новым способам мошенничества и краж с помощью IT-технологий, их становится всё больше, что требует от сотрудников ОВД новых знаний.Валерий Саржин, замначальника УМВД России по Владимирской области, начальник полиции: «Стараемся работать. Если преступный мир реформирует свои взгляды на совершение преступлений, то и мы тоже готовимся к их изменениям, учимся, стараемся раскрывать».