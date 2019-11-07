В мэрии надеются, надежного. Особняк нужно спасать. Ещё одну зиму верхние этажи могут не пережить.

Шанс для памятника регионального значения в историческом ядре. В знаменитый дом купца Васильева на улице Гагарина областного центра, наконец, пришёл арендатор. В мэрии надеются: "надежный". Особняк нужно спасать. Ещё одну зиму верхние этажи могут "не пережить". Об истории дома и его перспективах.Сквозь глазницы окон видна дырявая крыша, кое-где вместо стёкол - фанера, фасад разрушается. Дом 2 на Гагарина - бывшей Царицынской - одна из первых каменных построек губернского Владимира, возведённых по утверждённому императрицей Екатериной Второй регулярному плану. Состояние верхних этажей памятника регионального значения плачевное. А между тем, дом купца Васильева - под охраной государства.Елена Львова, жительница г. Владимира: "История - она должна быть сохранена. И я думаю, что реставрировать эти дома нужно. Понятно, что это недёшево. Здесь туристы всегда останавливаются, прогуливаются. Нужно, нужно, иначе это некрасиво."Елена Кирьякова, жительница г. Владимира: "Здание старинное, которое на самом деле очень значимо для города, оскорбительно, что оно находится в таком состоянии."Торговые лавки - внизу. Верх - под жилые помещения. Таким было изначальное предназначение особняка. Владимирский исследователь Алексей Арескин рассказывает: памятник, известный как дом Васильева, на деле связан с рядом именитых владимирских фамилий.Алексей Арескин, и.о. начальника отдела информации и научного использования документов Государственного Архива Владимирской области: "Это место в 1973-ем купил известный владимирский купец второй гильдии Григорий Афанасьевич Петровский. Сам Григорий Афанасьевич имел торговлю хлебом, занимался торговлей мукой, имел полотняную фабрику в Залыбедье... Конечно, место было выбрано неслучайно. Напротив этого дома, в Гостином дворе, находились лавки купца Петровского - в Щепитильном и Мучном рядах."Петровские владели домом до 1827-го, когда продали особняк Петру Козлову. Тот перестроил дом. Он потерял мезонин и приобрёл третий этаж. План перестройки хранится в Государственном архиве. И уже в конце 19-го столетия здание купил Ефим Васильев - держатель лавок, трактиров, магазинов.Алексей Арескин, и.о. начальника отдела информации и научного использования документов Государственного Архива Владимирской области: "Он был долгое время ктитором- старостой Успенского собора. Он построил городскую богадельню возле Князь-Владимирского кладбища, оказывал помощь различным церквям. За это в 1893-ем году получил звание почётного гражданина города."Вот, к примеру, объявление из адрес-календаря. Уже сын купца Василий Васильев приглашает за чаем, сахаром, мукой. В городе появился целый "васильевский квартал". Знаковые организации размещались здесь и в первой трети столетия 20-го.Мария Платанюк: "До Первой мировой войны в знаменитом доме на Царицынской находились железоскобяные лавки, трактир Королёва, частная женская гимназия Давыдовой, губернская чертёжная. Была здесь и штаб-квартира журналистов. Редакция газеты "Старый владимирец". Последняя получила здесь прописку в 1912 году."Вид со двора - в него можно попасть через арку- ещё хуже. Настоящие "задворки" истории.Каждый сезон дождей усугубляет ситуацию. Вместе с крышей "плакали" и арендаторы, и потенциальные инвесторы. Как говорят в администрации областного центра, замахивались многие, но "тянуть такой воз" непросто. По сути, нельзя вбить и гвоздя без массы "разрешений". Были вопросы по статусу. Но в 2017-м верхние этажи исторического дома вернули в муниципальную собственность. Наконец, нашёлся арендатор, готовый привести здание в порядок. У дома Васильева уже появились ограждения. Противоаварийные работы - в плане.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: "В это здание зашёл арендатор на муниципальные площади. Это ООО "А-Мега". Арендатор, мы надеемся, дееспособный и ответственный. Он уже, взяв на себя бремя охранных обязательств, договорился с собственниками."Впереди - согласование пакета документов в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. Общая задача - вернуть историческому дому его лицо, подобающее памятнику регионального значения. А владимирцы просят восстановить и арт-объект нового времени - карту области на боковом фасаде. От региона уже "откололся" Камешковский район.Мария Платанюк, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".