Марина Кожемякина и сто двадцать кошек могут оказаться на улице зимой.

Марина Кожемякина и сто двадцать кошек могут оказаться на улице зимой.Напомним,. При этом приют для животных- их единственное жилье. Когда дом признали аварийным, ее семью вместе с животными попросили освободить помещение. По словам Марины, размер компенсации, которую она получила - полтора миллиона рублей. Этого точно не хватит на покупку равнозначной площади - сто шестьдесят квадратных метров. Марина рассматривала вариант аренды, но сдавать помещение под кошачий приют - желающих нет.