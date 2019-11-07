Затяжной визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты вызвал много вопросов. Чем почти неделю занимается белорусский лидер в далекой стране? В Сети утверждают, что рассекретили одну из тайн Батьки.
Затяжной визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты вызвал много вопросов. Чем почти неделю занимается белорусский лидер в далекой стране? В Сети утверждают, что рассекретили одну из тайн Батьки.
Официальные белорусские СМИ сообщают, что Лукашенко в ОАЭ
активно встречается с руководством монархии, проводит переговоры,
договаривается о сотрудничестве. У телеграм-канала NEXTA другая информация.
Его авторы утверждают, что белорусский лидер серьезно болен
и тайно лечится в арабской стране. Телеграм-канал ссылается на слова анонимного
источника в составе белорусской делегации.
Якобы в элитной клинике Лукашенко находится уже четвертые
сутки, его диагноз строго засекречен. Авторы утверждают, что туда глава
государства поехал сразу из аэропорта. К сожалению, проверить данную информацию
невозможно.
Члены белорусской делегации в это время скучают в отеле,
сообщает телеграм-канал. Авторы утверждают, что глава государства мог бы
лечиться на родине, но то ли не доверяет местным кадрам, то ли боится
покушения.
Лукашенко в ОАЭ встретился с вице-президентом и обсудил сотрудничество между странами
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом обс...
— Политринг (@politringby)
К белорусскому здравоохранению у действительно
много вопросов. В августе он встречался с профильным министром Владимиром
Караником. Президент критически высказался о ситуации в отрасли. В особенности
его волновали госзакупки и ценообразование. "Нам надо было бы предпринять
серьезные усилия. Тянуть нельзя", – многозначительно заявил глава государства.
В этом году президенту Белоруссии исполнилось 65 лет. У
власти он находится четверть века. Вероятно, в следующем году пойдет
на новый срок.