Затяжной визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты вызвал много вопросов. Чем почти неделю занимается белорусский лидер в далекой стране? В Сети утверждают, что рассекретили одну из тайн Батьки.

Затяжной визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты вызвал много вопросов. Чем почти неделю занимается белорусский лидер в далекой стране? В Сети утверждают, что рассекретили одну из тайн Батьки.Официальные белорусские СМИ сообщают, что Лукашенко в ОАЭактивно встречается с руководством монархии, проводит переговоры,договаривается о сотрудничестве. У телеграм-канала NEXTA другая информация.Его авторы утверждают, что белорусский лидер серьезно болени тайно лечится в арабской стране. Телеграм-канал ссылается на слова анонимногоисточника в составе белорусской делегации.Якобы в элитной клинике Лукашенко находится уже четвертыесутки, его диагноз строго засекречен. Авторы утверждают, что туда главагосударства поехал сразу из аэропорта. К сожалению, проверить данную информациюневозможно.Члены белорусской делегации в это время скучают в отеле,сообщает телеграм-канал. Авторы утверждают, что глава государства мог былечиться на родине, но то ли не доверяет местным кадрам, то ли боитсяпокушения.Лукашенко в ОАЭ встретился с вице-президентом и обсудил сотрудничество между странамиПрезидент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом обс...— Политринг (@politringby)К белорусскому здравоохранению у действительномного вопросов. В августе он встречался с профильным министром ВладимиромКараником. Президент критически высказался о ситуации в отрасли. В особенностиего волновали госзакупки и ценообразование. "Нам надо было бы предпринятьсерьезные усилия. Тянуть нельзя", – многозначительно заявил глава государства.В этом году президенту Белоруссии исполнилось 65 лет. Увласти он находится четверть века. Вероятно, в следующем году пойдетна новый срок.