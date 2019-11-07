Елена появилась в эфире программы Вечерний Ургант, где поделилась с ведущим шоу своими тайнами. Также звезда презентовала новую песню под названием Стресс.

Елена появилась в эфире программы "Вечерний Ургант", где поделилась с ведущим шоу своими тайнами. Также звезда презентовала новую песню под названием "Стресс".По словам Темниковой, когда она была еще маленькой девочкой и жила в Кургане, с ней произошел несчастный случай. Из-за него у певицы почти постоянно болит голова."Однажды качели пробили мне голову, и теперь здесь у меня большая трещина. Я всегда знаю, когда меняется погода, голова очень болит", – поделилась с Ургантом Елена.Поклонники сразу же атаковали бывшую участницу группы "Серебро" в "Инстаграме" в надежде узнать о состоянии ее здоровья и поделиться своими историями.Публикация от (@lenatemnikovaofficial) 5 Ноя 2019 в 11:07 PST"Смотрели, смотрели выпуск! Там с качелями в детстве какая то жесть!!😲(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", – высказался один из подписчиков звезды.Кстати, много кто отметил, что дочка Темниковой полная ее копия. Внимание остальных комментаторов привлек сам Ургант."Ургант на первой фотке прям вылитый бабкина 🤣🤣🤣", – посмеялись в соцсети.Ранее , что Лена оказалась замешана в скандале. Летом 2019 года бывшая подопечная Максима Фадеева заявила, что у него была любовная связь с одной из солисток группы SEREBRO Ольгой Серябкиной.