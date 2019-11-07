Последние новости Украины лучше любых аналитических выкладок показывают, что страна явно не является тем призом, за который стоило бы биться так упорно, как это происходило во время последних президентских выборов. На мысли об этом наталкивает и фото Владимира Зеленского, на котором тот не стал скрывать ни своей усталости, ни разочарования.

Последние новости Украины лучше любых аналитических выкладок показывают, что страна явно не является тем призом, за который стоило бы биться так упорно, как это происходило во время последних президентских выборов. На мысли об этом наталкивает и фото Владимира Зеленского, на котором тот не стал скрывать ни своей усталости, ни разочарования.Сразу после развала Советского Союза Украина воспринималась многими как одна из самых перспективных стран СНГ. Благодаря политике советского руководства в предыдущие годы она могла похвастаться развитыми промышленными центрами и колоссальными аграрными возможностями, а от проблем РСФСР была счастливо избавлена.Согласно прогнозам некоторых специалистов всего несколько лет умелого руководства, и по уровню своего благосостояния Украина обгонит и перегонит Францию. Чем больше проходило времени, тем иллюзорнее становились эти воздушные замки. Каждый следующий президент приходил на волне народной любви, а уходил под неодобрительные крики, дескать, именно он и развалил страну.Сами же встающие за штурвал политики, кажется, не обладали практически никакими возможностями переломить ситуацию и просто досиживали свой срок передавали Украину в руки своему сменщику во все более плачевном состоянии. Владимир Зеленский пришел к власти в тот момент, когда, как шутят в Сети, страну проще добить, чем пытаться спасти.Каррент муд— Илья Кайфожор (@igap)Еще совсем недавно избирателям, да и, возможно, самому Владимиру Зеленскому, казалось, что исправить все проблемы Украины не составляет больших проблем. В конце концов, получилось же это у персонажа, которого он сыграл в сериале "Слуга народа" – простого учителя истории Василия Голобородько. У самого бывшего шоумена, променявшего карьеру актера на кресло президента и с таким азартом взявшего в свои руки бразды правления, так просто уже не вышло.Фильм "Слуга народа" я не смотрел, но, говорят, там есть момент, когда Голобородько жестко посылает МВФ.Так вот, в реальности МВФ послал Зеленского. Вопрос кредита Украине снят с повестки после ознакомления с данными о причастности Зе и Ко к отмыванию денег на территории США.— Чё делается-то... (@Universpatriot)Выяснилось, что для президента Украины не достаточно просто быть современным, пару раз проехаться до работы на велосипеде, переименовать администрацию в офис и быть немного демократичнее при общении с журналистами и избирателями. Выяснилось, что Украина буквально умирает из-за накопившихся проблем.Коррупция, нищета, рыскающие по стране вооруженные организованные преступные группировки, и что самое страшное – не угасающий национальный конфликт. Небольшая, но крайне активная часть украинского общества, как оказалось, только и мечтает о том, как бы уничтожить или хотя бы заставить замолчать несогласное с ними большинство. И определенных успехов радикально настроенные националисты уже успели добиться.Резидент Comedy Club Андрей Молочный, несколько лет назад переехавший из Украины в Россию:— Голос Мордора (@spacelordrock)Каждая из этих проблем для своего решения требует не только продуманного командой профессионалов плана, но и сильной политической воли. Может ли ей похвастаться Владимир Зеленский? Совсем не факт.Возможно именно поэтому все чаще на фотографиях и видео с президентом Украины можно заметить тоску в глазах политика. Как шутят пользователи Сети, Владимир Зеленский просто проснулся однажды утром и понял, что все произошедшее с ним – не ночной кошмар, а реальность. Вместо сцены, телевизионных гонораров и ролей в кино его ждет неуютный кабинет в центре Киева, интриги оппонентов, ненависть радикалов и растущее презрение тех, кому он должен был, но не смог, помочь. Иными словами, Владимир Зеленский понимает, что движется к позорному провалу, но ничего не может изменить.— Игорь Борода (@rizhayaborodka)