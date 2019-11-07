С тех пор, как американские и мировые СМИ стали обсуждать тему импичмента Дональда Трампа, сам президент США все чаще выступает с предупреждениями о бедах, которые ждут страну в случае прихода к власти выдвиженцев от Демократической партии. В частности, простым людям, уверен политик, стоит готовиться к небывалой депрессии.

С тех пор, как американские и мировые СМИ стали обсуждать тему импичмента Дональда Трампа, сам президент США все чаще выступает с предупреждениями о бедах, которые ждут страну в случае прихода к власти выдвиженцев от Демократической партии. В частности, простым людям, уверен политик, стоит готовиться к небывалой депрессии.В зависимости от своих политических взглядов эксперты называют попытку объявить импичмент Трампу главным достижением или самым громким провалом демократов в преддверии грядущих выборов президента США. Они запланированы на 3 ноября 2020 года, однако активная подготовка к процессу ведется уже сейчас.В частности, оппоненты нынешнего американского лидера выступают со все новыми обвинениями, громкими заявлениями и критическими замечаниями. Сам Дональд Трамп все чаще рассказывает об ужасах, которые ждут простых американцев в случае, если он проиграет, а победу одержат его оппоненты. Главная опасность, считает политик, кроется в самих его соперниках."В своем стремлении трансформировать Америку демократы становятся все более тоталитарными", – предупредил Дональд Трамп своих сторонников во время митинга в Луизиане. Президент США уверен, что представители Демократической партии пытаются навязать всей стране свою социалистическую повестку дня, для чего не гнушаются прибегать к клевете, показательным процессам, уничтожению юридических стандартов и, в целом, занимаются попытками свергнуть американскую демократию."Точно вам говорю: если демократы вернутся, то у вас будет депрессия, которой никто никогда не видел", – подчеркнул Дональд Трамп.Материал дополняется.