Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что президент России Владимир Путин пригласил президента США Трампа на празднования 75-летия Победы над нацистской Германией в мае 2020 года, и Вашингтон воспринял его с интересом. При этом ответ на приглашение от Трампа пока не получен.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал журналистам, что президент России Владимир Путин пригласил президента США Трампа на празднования 75-летия Победы над нацистской Германией в мае 2020 года, и Вашингтон воспринял его "с интересом".Однако, отметил Рябков, Москва пока не имеет более подробных сведений о планах президента США на это время."Мы исходим из того, что страны, которые входили в антигитлеровскую коалицию, конечно, по логике и по важности этого мероприятия, наверное, могли бы быть представлены на высшем уровне в ходе торжеств, которые запланированы на май будущего года в Москве", — цитирует ТАСС слова Рябкова.При этом помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что ответа Трампа на приглашение пока не получено.Однако он отметил, что во время беседы Путина и Трампа в Осаке президент США "достаточно позитивно реагировал на приглашение", передает "Интерфакс".Путин и Трамп могли бы встретиться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен был пройти в ноябре 2019 года в Чили. Однако сначала президент России принял решение не ехать в Чили, а затем и сам саммит из-за беспорядков в стране был отменен.