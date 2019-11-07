Чемпионы мира по хоккею из сборной Финляндии стартуют на домашнем этапе Евротура – Кубке Карьяла, - матчем против национальной команды России. Главный тренер львов Юкка Ялонен вызвал в состав многих игроков из числа действующих обладателей чемпионского звания.

Чемпионы мира по хоккею из сборной Финляндии стартуют на домашнем этапе Евротура – Кубке Карьяла, — матчем против национальной команды России. Главный тренер "львов" Юкка Ялонен вызвал в состав многих игроков из числа действующих обладателей чемпионского звания."Мы будем играть в активный, смелый хоккей, — так трактует задачи сборной Суоми на турнире ее наставник. – Цель состоит в том, чтобы получить от команды максимум того, что мы умеем на льду. Если нам это удастся, то шансы выиграть турнир довольно высоки".По словам Ялонена, финны на домашнем льду не собираются "забегать вперед": "Мы стараемся сосредоточиться на каждом матче, практиковать качество и держать фокус на главном".При этом тренер сборной Суоми намерен использовать в интересах команды те факты, что ряд игроков отлично знают друг друга, играют или ранее играли вместе: "Конечно, мы стараемся воспользоваться их общим опытом и успехами, которые наши хоккеисты добились, играя рядом друг с другом, — цитирует Ялонена издание Jatkoaika.Com. – Если кто-то провел много игр вместе, то я предпочту их новичкам, которым потребуется время на поиск контакта с партнерами".