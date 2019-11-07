Ученые из Канады опубликовали невероятно трогательное видео, на котором представители вымирающего сообщества касаток общаются между собой. Отношение ласковой матери к своему детенышу растопило сердца исследователей.

Ученые из Канады опубликовали невероятно трогательное видео, на котором представители вымирающего сообщества касаток общаются между собой. Отношение ласковой матери к своему детенышу растопило сердца исследователей.Ролик был заснят в рамках научных изысканий в Тихом океане. Ученые прибыли к центральному побережью Британской Колумбии,чтобы изучать поведение кормящихся касаток. Кадры с дрона впечатлили исследователей. В частности, с какой нежностью животные касаются друг-друга."Точно так же, как мы обнимаем своих детей и друзей, прикосновениеукрепляет эти связи. В этом сила прикосновения, и здесь мы видимкасаток, которые напоминают нам об этом. Кто бы мог подумать?", – словазоолога Университета Британской Колумбии Эндрю Тритес Пятый канал.