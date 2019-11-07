5 ноября телеведущей Ксении Собчак исполнилось 38 лет. Режиссер Константин Богомолов поздравил супругу необычным образом.

5 ноября телеведущей Ксении Собчак исполнилось 38 лет. Режиссер Константин Богомолов поздравил супругу необычным образом.В минувший вторник знаменитость отправилась вместе с мужем в столичный ресторан, где их ждали близкие друзья. Во время вечеринки Ксения Собчак пересказала окружающим оригинальное поздравление Константина Богомолова."Не надо быть верблюдом, из которого я сделаю арабского скакуна. Нет, ты – прекрасный верблюд, у тебя два шикарных горба, иногда ты плюешься, но ничего страшного, ты все равно прекрасна", – поделилась журналистка.Телеведущая не успела закончить свою речь, так как к ней подошел режиссер и крепко обнял. Окружающие поддержали и Константина Богомолова аплодисментами, сообщает Woman.ru.Такое необычное сравнение привлекло внимание пользователей. Многие комментаторы признались, что испытали неприятные чувства при просмотре видеозаписи поздравления. "У нее нездоровая тяга к унижениям. Она в них успокаивается", – выразил мнение один из пользователей.2 Ноя 2019 в 2:36 PDTДругой комментатор предположил, что таким странным образом режиссер хотел показать свою независимость. "Предполагаю, что подобными высказываниями муж пытается демонстрировать финансовую и психологическую независимость от жены. Типа не каблук. Как-то так", – написал пользователь.