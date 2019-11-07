После выхода на экраны киноленты Текст по одноименному роману Дмитрия Глуховского в сети разразился настоящий скандал. Кристину Асмус внезапно обвинили в излишней натуральности.

После выхода на экраны киноленты "Текст" по одноименному роману Дмитрия Глуховского в сети разразился настоящий скандал. Кристину Асмус внезапно обвинили в излишней натуральности.Асмус и Янковский сыграли в фильме влюбленную пару. И так хорошо у них это получилось, что фанаты никак не могут оставить их в покое.Не успели таблоиды "остыть" к теме изменницы-Кристины, а Гарик Харламов заявить о том, что он гордится женой, как грянул гром. Режиссер фильма Клим Шипенко решил добавить еще немного перчинки в историю и опубликовал в своем личном блоге видео с Мальдивских островов.Шипенко за кадром рассказал, что это фильм о фильме, а также посетовал на то, что у них "тяжелая жизнь" и это "издевательство – снимать кино на Мальдивах"."Потом были съемки в холодной Москве и Подмосковье. Все мерзли, мучались, но снимали фильм, который все сейчас смотрят в кинотеатрах!! Мы этому безмерно рады!" – подписал свое видео режиссер.4 Ноя 2019 в 2:02 PST