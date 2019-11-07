Линн Спирс было всего 20 лет, когда она совершила чудовищную ошибку. К несчастью, за все эти годы, она так и не попросила ни у кого прощения.

Линн Спирс было всего 20 лет, когда она совершила чудовищную ошибку. К несчастью, за все эти годы, она так и не попросила ни у кого прощения.Оказалось, что в 1975 году мать Бритни Спирс ехала на машине за своим братом. На дорогу выехал 12-летнийЭнтони Уинтерс на велосипеде. Он попал под колеса и погиб.По данным RadarOnline.com, Линн Спирс никто так и не предъявил обвинение в случившемся. Она до сих пор не хочет говорить на эту тему, так как та до сих пор причиняет женщине боль.Однако мать сбитого мальчика призналась, что родительница звезды ни разу не пришла к ней лично и не попросила прощения за ту аварию. По ее словам, трагедия произошла более 40 лет назад, и за это время можно было бы извиниться."Это был несчастный случай. Это была ужасная трагедия, которая может случиться с кем угодно", – заявила Ивонн Уинтерс.Как сообщалось ранее, экс-супруг звезды, модель и танцор Кевин Федерлайн заявил, что родитель Бритни Спирс жестоко повел себя с их 13-летним ребенком Шоном. По имеющейся информации, между дедом и внуком возник спор, после чего подросток закрылся в своей комнате, а мужчина в ярости выломал дверь.