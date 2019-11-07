Актриса Ангелина Дорошенкова, прославившаяся благодаря фильмам для взрослых, обвинила поп-исполнителя Богдана Титомира в избиении. По словам девушки, инцидент произошел на вечеринке у ..

Актриса Ангелина Дорошенкова, прославившаяся благодаря фильмам для взрослых, обвинила поп-исполнителя Богдана Титомира в избиении. По словам девушки, инцидент произошел на вечеринке у общих друзей.Дорошенкова подошла к артисту, чтобы поздороваться, однако тот стал вести себя неадекватно: он попытался порвать майку девушки и выкрикивал оскорбительные слова. Когда актриса вышла в коридор, Титомир последовал за ней и набросился с кулаками."Начал сильно бить по лицу, по голове, я закрывалась как могла, а потом он ударил ногой в живот, после чего я выбежала на улицу", – вспомнила пострадавшая в разговоре с . Девушка призналась, что пока не сообщила о случившемся в полицию. Сам певец не стал комментировать инцидент.