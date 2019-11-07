Известная еще со времен сериала Бедная Настя актриса Екатерина Климова решила поделиться со всем миром новой фотографией. Кадр оценили эстеты, ведь в нем есть все – мокрая красивая женщина, бассейн и подчеркнувшее шикарный бюст розовое платье.

Известная еще со времен сериала "Бедная Настя" актриса Екатерина Климова решила поделиться со всем миром новой фотографией. Кадр оценили эстеты, ведь в нем есть все – мокрая красивая женщина, бассейн и подчеркнувшее шикарный бюст розовое платье.На новой фотографии актриса платье с пышной юбкой позирует в воде. Екатерина расслаблена и явно наслаждается происходящим."Рыбка Ненаглядная... Красивая несравненная Русалочка... Красота в Красоте...!!!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред" – восхитился один из подписчиков звезды.Другой же поклонник попросил его усыновить. Очень многие отметили естественную красоту женщины, сравнив ее с Афродитой. Кто-то не удержался от шуток из-за наряда Климовой.6 Ноя 2019 в 1:18 PST"В сл раз заплыв в шубе обязательно сделайте🤣", – еще один комментарий под постом звезды.В комментариях также обсудили и то, что Климова выглядит почти ровесницей своей 17-летней дочки. Очень многие сошлись на том, что если женщина по-настоящему чувствует себя счастливой, то это отражается на ее внешности."Пример красивой женщины! С естественной красотой и женственностью, без пошлости и дешевого самоутверждения)", – заявила подписчица Екатерины.