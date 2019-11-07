Во время осмотра квартиры задержанного было обнаружено и изъято 2 предмета, схожих с пистолетами, и патроны...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Арбат задержали мужчину, подозреваемого в хранении оружия и боеприпасов.В полицию поступило сообщение от жительницы столицы о том, что ее знакомый в квартире хранит оружие и боеприпасы.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции в Староконюшенном переулке задержали подозреваемого – 29-летнего москвича.Во время осмотра квартиры задержанного было обнаружено и изъято 2 предмета, схожих с пистолетами, 15 патронов, которые согласно справке об исследовании являются штатными боеприпасами калибра 9 мм, 9 патронов калибра 7,62 мм, являющиеся штатными револьверными патронами к револьверу системы «Наган». Данные патроны исправны и пригодны для производства выстрелов.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60