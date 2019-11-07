Злоумышленник осуществлял функции администратора данного заведения. Также были задержаны две приезжие девушки в возрасте 18 и 19 лет, подозреваемые в оказании интимных услуг....

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в организации притона для занятия проституцией.В полицию поступила информация о том, что в квартире одного из домов на Нижегородской улице, возможно, находится притон для занятия проституцией.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска недалеко от вышеуказанного адреса задержали подозреваемого – 30-летнего приезжего мужчину. Установлено, что злоумышленник осуществлял функции администратора данного заведения.Также в квартире были задержаны две приезжие девушки в возрасте 18 и 19 лет, подозреваемые в оказании интимных услуг за денежное вознаграждение. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11. КоАП РФ «Занятие проституцией».Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60